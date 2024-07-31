Наставник "Королівського клубу" зауважив, що мадридський гранд більше не працюватиме на трансферному ринку. Реал не планує більше підсилюватись.

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Трансферне вікно для Реала закрите

Також це стосується й футболістів, які були близькі до відходу із команди, зокрема й нашого Андрія Луніна. Якщо вірити словами Карло Анчелотті, то український голкіпер ще на сезон залишається у Мадриді. Сага із переходом закрита?

Трансферне вікно для нас закрите. Повернувся Вальєхо, Алаба скоро одужує, а молоді гравці, які тренуються з нами, мають якість. Не будемо нікого і відпускати, тому що всі хочуть залишитися,

– заявив Анчелотті.

Нагадаємо, що було багато чуток навколо ймовірного відходу Луніна із Реала. Найактивніше його сватали в англійський Манчестер Юнайтед. Була навіть інформація, що керівництво "галактікос" поставило перед українцем ультиматум, адже той дуже довго роздумував над тим, чи варто підписувати новий контракт із Реалом.

Наразі досі невідомо, чи підпише Андрій нову угоду із мадридцями. Адже його угода спливає вкінці червня наступного 2025-го року.

До слова. Вже вночі на 1 липня Реал зіграє проти Мілана (початок о 03:30 за київським часом).

Відзначимо, що минулий сезон-2023/2024 став найкращим для Луніна у футболці Реала. За сезон Андрій провів 31 матч, у яких пропустив 32 голи та 12 поєдинків відіграв на нуль.