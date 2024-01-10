Хотели разорвать сделку: Валенсия пролила свет на будущее Яремчука

Валенсия готовится к выездному матчу 20-го тура Ла Лиги против Кадиса. Параллельно с этим в печати появилась информация о судьбе Романа Яремчука в Испании.

В испанском клубе изменили решение о будущем Романе и отказались досрочно разрывать арендное соглашение с бельгийским Брюгге. Ранее в Валенсии заявляли, что готовы вернуть Яремчука в Бельгию раньше указанного в арендном соглашении срока. Но теперь все изменилось.

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Дают еще один шанс

В уже 16 сыгранных матчах украинский форвард забил 2 гола (по одному в Кубке Короля и Ла Лиге). В этом сезоне Яремчук выходил на поле 21 раз (6 мячей).

После дебютного гола в Ла Лиге Яремчук попал в команду недели испанского первенства, а его работу на поле выделил главный тренер Валенсии.

Напомним, что "летучие мыши" арендовали Яремчука в Брюгге до конца сезона-2023/2024. Вероятно, после возвращения в Бельгию Роман долго там не задержится, а снова отправится в аренду или даже подпишет с другим клубом полноценный контракт. Хотя у украинца есть действующее соглашение с бельгийцами, которое истекает только 30 июня 2026 года.

А ведь представителям Брюгге не нравится тот факт, что Роман получает большую зарплату, но не подтверждает ее своей игрой и результативностью на футбольном поле.

Если в Брюгге сделают все, чтобы избавиться от Яремчука, то для него новый клуб станет уже 5-м зарубежным в карьере. Кроме Брюгге и Валенсии в свое время не смог закрепиться в Бенфике и хорошо поиграл за Гент.

. Валенсия после 19-ти туров идет только на 9-м месте, набрав 26 баллов. Свой следующий матч Ла Лиги "летучие мыши" проведут 14 января на выезде против Кадиса (начало в 17:15 по киевскому времени).