Останется в Бельгии: Швед неожиданно не тренировался с Селтиком после возвращения из аренды
Источник:Celtsarehere
Судьба Марьяна Шведа до сих пор летает в воздухе. Украинский полузащитник близок к тому, чтобы стать игроком Мехелена, за который выступал в прошлом сезоне.
Селтик не видит перспективы в Шведе
24-летний футболист не прибывал в расположение Селтика после аренды в Мехелене. Марьян Швед не готовился с шотландцами к новому сезону.
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Это намек на то, что в Селтике не рассчитывают на украинца. Клуб из Глазго несколько дней назад усилил позицию Марьяна израильским игроком Лиэлем Абадой. Фланговым полузащитником ранее интересовалось киевское Динамо. Абада подписал долговременный 5-летний контракт.
Скорее всего, что Мехелену удастся договориться с Селтиком об аренде или трансфере украинского футболиста. Шведа уже несколько раз после завершения сезона видели на улицах в Бельгии. Фанаты даже успели сделать несколько фотографий.
- Сезон-2020/2021 украинец провел в аренде в бельгийском клубе. Его сделка с Мехеленом завершилась 30 июня 2021 года, после чего игрок должен был вернуться в Селтик. Швед имеет действующее соглашение с шотландцами, которое истекает в конце июня 2023 года.
- Правый вингер из Украины сожалеет о переходе в Шотландию. Такой трансфер он считает ошибкой в его карьере. Зато футболист остался доволен арендой в Бельгии. В минувшем сезоне Швед сыграл в 24 матчах, в которых забил 5 голов и отдал 3 ассиста.
- Специализированный портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в один миллион евро.