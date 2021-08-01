Остался недоволен бонусом за Евро-2020: почему Шевченко покинул сборную Украины

Андрей Шевченко заявил, что у него закончился контракт с Украинской ассоциацией футбола. Об окончании работы со сборной Украины заявил и его помощник Андреа Малдера.

Шевченко на своей странице заявил, что его контракт с УАФ истек. Хотя еще в сентябре 2020 года говорил, что его соглашение со сборной Украины – до конца 2022 года.

Подробнее Шевченко заявил об окончании контракта со сборной, хотя его соглашение до 2022 года

О конце работы заявил и ассистент Шевченко Андреа Малдера.

Почему Шевченко покинул сборную Украины

По данным СМИ, главной причиной, почему Шевченко заявил, что покидает сборную Украины – это финансовая сторона его работы. UA-Футбол со ссылкой на свои источники сообщает, что тренер и его штаб остались недовольны бонусом за результат на Евро-2020. Учитывая выплаты ассоциациям УЕФА за выступления на чемпионате Европы, Шевченко рассчитывал на большее вознаграждение.

Еще одна причина – репутация. Шевченко хочет уйти из команды как тренер, который вывел ее в четвертьфинал чемпионата Европы. Провал в отборе на ЧМ-2022 не входит в его планы.