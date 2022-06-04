"Осталось 1028 дней": в полуфинале Ролан Гаррос выбежала женщина и привязала себя к сетке
Во время матча полуфинальной стадии между норвежцем Каспером Руудом и хорвартом Мартином Чиличем турнира Ролан Гаррос произошел инцидент. На корт выбежала женщина с трибун.
Хотела обратить внимание на проблемы изменения климата
В третьем сете при счете 3:6, 6:4, 4:1 в пользу Рууда на корте появилась женщина, которая села на колени у сетки и приковала себя к ней тонкой цепочкой, обвивавшей ее шею. Также она приклеила руку к сетке.
Варте уваги Не зміг самостійно покинути межі корту: Звєрєв знявся з фіналу Ролан Гаррос через травму
На футболке у нее было написано "У нас осталось 1028 дней". Пока охрана разбиралась с женщиной, игроки ушли из корта. Перерыв в матче составил примерно 10 минут.
Зрители освистали действия протестующей. А охрана наконец отцепила протестующую от сетки и вынесла из корта на руках.
Активистка решила привлечь внимание к проблеме изменений климата / Фото из твиттера
Впоследствии появилась информация о митингующей. Это была 22-летняя француженка, которую зовут Ализе.
Своим протестом она хотела привлечь к проблеме климатических изменений, как подтвердила активистская организация Dernière Rénovation, которую она представляла.
Активисты, поддержавшие акцию, отмечают, что примерно за три года на планете произойдут неотвратимые климатические изменения и повышение средней температуры на 1.5 градуса.
Девушка принесла извинения за то, что прервала игру. Однако она подчеркнула, что внимание многих людей приковано к именитому турниру, поэтому она решила воспользоваться этим шансом и рассказать всему миру о важных проблемах.
Видео инцидента
Извините, что прервала вашу игру, но все внимание приковано к Ролан Гаррос, и мы должны бить в колокола. Всем плевать, когда мы устраиваем климатические марши, поэтому мы решили действовать здесь,
– сказала Ализе.
Организаторы рассказали, что у 22-летней француженки был билет на матч. После этого инцидента с ней разбирается полиция.
Как закончился матч
- Матч закончился победой Рууда со счетом 3:6, 6:4, 6:2, 6:2. Это первый в его карьере финал Большого шлема и первый в истории Норвегии.
- В финале он встретится с испанцем Рафаэлем Надалем.