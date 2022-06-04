Хотела обратить внимание на проблемы изменения климата

В третьем сете при счете 3:6, 6:4, 4:1 в пользу Рууда на корте появилась женщина, которая села на колени у сетки и приковала себя к ней тонкой цепочкой, обвивавшей ее шею. Также она приклеила руку к сетке.

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На футболке у нее было написано "У нас осталось 1028 дней". Пока охрана разбиралась с женщиной, игроки ушли из корта. Перерыв в матче составил примерно 10 минут.

Зрители освистали действия протестующей. А охрана наконец отцепила протестующую от сетки и вынесла из корта на руках.



Активистка решила привлечь внимание к проблеме изменений климата / Фото из твиттера

Впоследствии появилась информация о митингующей. Это была 22-летняя француженка, которую зовут Ализе.

Своим протестом она хотела привлечь к проблеме климатических изменений, как подтвердила активистская организация Dernière Rénovation, которую она представляла.

Активисты, поддержавшие акцию, отмечают, что примерно за три года на планете произойдут неотвратимые климатические изменения и повышение средней температуры на 1.5 градуса.

Девушка принесла извинения за то, что прервала игру. Однако она подчеркнула, что внимание многих людей приковано к именитому турниру, поэтому она решила воспользоваться этим шансом и рассказать всему миру о важных проблемах.

Видео инцидента

Извините, что прервала вашу игру, но все внимание приковано к Ролан Гаррос, и мы должны бить в колокола. Всем плевать, когда мы устраиваем климатические марши, поэтому мы решили действовать здесь,

– сказала Ализе.

Организаторы рассказали, что у 22-летней француженки был билет на матч. После этого инцидента с ней разбирается полиция.

Как закончился матч