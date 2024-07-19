О трансфере Лунина этого летнего трансферного окна было много слухов и сообщений. Игрок хочет остаться в составе "сливочных" и подписать новый контракт, но из-за нехватки игровой практики сомневается относительно своего будущего.

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Переход Лунина в Челси

Сообщают, что официального предложения от "аристократов" Реал не получал на счет украинского голкипера. Единственное, что Кепа хочет остаться в составе "Королевского клуба", если команду покинет Андрей Лунин.

Вратарь Челси Кепа Ариссабалага был арендован мадридским Реалом в начале прошлого сезона. Сейчас он получил официальное предложение от Аль-Иттихада, но надеется на контракт от "сливочных".

По словам испанского журналиста Альберто Перейры Лунин почти перешел к "синим". Также он заявлял, что украинец не нравится Анчелотти в обычной жизни. Он выбирал кипера только из-за его молниеносной игры.

Напомним, что Андреем интересовались такие команды как Манчестер Юнайтед, Арсенал, Ливерпуль и Бавария. Контракт Лунина с Реалом действует до июня 2025 года.