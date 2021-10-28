"Мечтал о нем всю жизнь"

В своем инстаграме Андрей Шевченко опубликовал ролик, где говорит о знаковом событии в его жизни – "Золотом мяче". Спортсмен признается, что это была его самая заветная мечта.

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Золотой мяч был чем-то, о чем я мечтал всю жизнь. Несколько украинских футболистов его выигрывали – Игорь Беланов, Олег Блохин. Наблюдая за тем, что происходит с украинскими футболистами, это стало одним из моих мечтаний. Я знал, что был очень близок к победе в награде "Золотой мяч". Я чувствовал, что моя мечта может стать реальностью,

– сказал Шевченко.

Звездный украинский футболист подчеркнул, что эта награда для него была очень особенной. Ведь в 2004 у него родился первый сын Джордан. Также в том году в Украине началась Оранжевая революция – знаковое событие в истории страны.

"Это был один из особых моментов моей жизни. Также в этом году в Украине началась Оранжевая революция. Это был трудный момент для моей страны. Но когда я выиграл Золотой мяч и привез это достижение в страну, я дал людям надежду и сделал их счастливее. Это один из моментов моей карьеры, которым я горжусь больше всего", – подчеркнул Шевченко.

Ролик Андрея Шевченко.