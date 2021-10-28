"Мріяв про нього все життя"

У своєму інстаграмі Андрій Шевченко опублікував ролик, де говорить про знакову подію у його житті – "Золотий м'яч". Спортсмен зізнається, що це була його найзаповітніша мрія.

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Золотий м'яч був чимось, про що я мріяв все життя. Декілька українських футболістів його вигравали – Ігор Бєланов, Олег Блохін. Спостерігаючи за тим, що відбувається з українськими футболістами, це стало однією з моїх мрій. Я знав, що був дуже близьким до перемоги у нагороді "Золотий м'яч". Я відчував, що моя мрія може стати реальністю,

– сказав Шевченко.

Зірковий український футболіст наголосив, що ця нагорода для нього була дуже особливою. Адже у 2004 у нього народився перший син Джордан. Також у тому році в Україні розпочалася Помаранчева революція – знакова подія в історії країни.

"Це був один із особливих моментів мого життя. Також цього року в Україні розпочалася Помаранчева революція. Це був важкий момент для моєї країни. Та коли я виграв Золотий м'яч та привіз це досягнення до країни, я дав людям надію та зробив їх щасливішими. Це один із моментів моєї кар'єри, яким я пишаюся найбільше", – наголосив Шевченко.

Ролик Андрія Шевченка

У цьому році виповниться 17 років важливій події в історії українського футболу. 13 грудня 2004 року форвард Мілана і збірної України Андрій Шевченко став володарем Золотого м'яча.