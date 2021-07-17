Особое ощущение, когда играешь за Украину, – Свитолина нацелилась на медаль Олимпиады

Первая ракетка Украины Элина Свитолина готова к борьбе за награды на Олимпиаде-2020. В Токио украинка идет только за победой.

"Моя цель – выиграть медаль"

Не успела украинская теннисистка отпраздновать собственную свадьбу с французом Гаэлем Монфисом, как уже скоро полетит на Олимпиаду-2020 в Токио. В Японию Элина Свитолина отправится в прекрасном настроении.

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Такие турниры для украинки – дополнительная мотивация упорно бороться и играть еще лучше. Олимпийские игры важный старт в карьере 26-летней теннисистки. Свитолина гордится выступать под "сине-желтым" флагом. Девушка уже с нетерпения ждет соревнований и пытается подойти к ним в идеальной форме.

Элина надеется завоевать медаль и подарить хорошие эмоции украинцам. У Элины есть отличный шанс взобраться на пьедестал. Многие участницы отказались от выступления в Японии.

Для меня играть за страну – особое ощущение. Моя цель – выиграть медаль. Я сделаю все возможное, чтобы хорошо подготовиться. Для моей страны Олимпиада – большое событие. Там невероятно поддерживают олимпийцев, так что для Украины это очень важно, и я обязательно сделаю все возможное, чтобы подготовиться и выиграть эту медаль,

– сказала теннисистка.

Напомним, что другая украинка Марта Костюк пропустит Олимпиаду-2020. У теннисистки травмированное плечо, которое не позволило 19-летней спортсменке побороться за награды в Токио.

На японской земле Украину также будут представлять Даяна Ястремская и сестры Киченок.

Олимпиада-2020 в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.