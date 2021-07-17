"Моя мета – виграти медаль"

Не встигла українська тенісистка відсвяткувати власне весілля з французом Гаелем Монфісом, як вже скоро полетить на Олімпіаду-2020 у Токіо. У Японію Еліна Світоліна вирушить у чудовому настрої.

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Такі турніру для українки – додаткова мотивація наполегливо боротись та грати ще краще. Олімпійські ігри важливий старт у кар'єрі 26-річної тенісистки. Світоліна пишається виступати під"синьо-жовтим" прапором. Дівчина вже з нетерпіння чекає змагань та намагається підійти до них в ідеальній формі.

Еліна сподівається завоювати медаль та подарувати хороші емоції українцям. У Еліни є чудовий шанс підійнятись на п'єдестал. Багато учасниць відмовились від виступу у Японії.

Для мене грати за країну – особливе відчуття. Моя мета – виграти медаль. Я зроблю все можливе, щоб добре підготуватися. Для моєї країни Олімпіада – велика подія. Там неймовірно підтримують олімпійців, так що для України це дуже важливо, і я обов'язково зроблю все можливе, щоб підготуватися і виграти цю медаль,

– сказала тенісистка.

Нагадаємо, що інша українка Марта Костюк пропустить Олімпіаду-2020. У тенісистки травмоване плече, яке не дало 19-річній спортсменці поборотись за нагороди у Токіо.

На японській землі Україну також представлятимуть Даяна Ястремська та сестри Кіченок.

Олімпіада-2020 у Токіо відбуватиметься з 23 липня по 8 серпня.