Защитник Динамо Никита Бурда не сыграет в нынешнем сезоне из-за травмы ахилла. 26-летний игрок продолжает восстановление в Сербии после повторной операции, которую он перенес в начале года.

Бурда проходит восстановление у реабилитолога Андреа Милутиновича, который в прошлом помогал Андрею Ярмоленко, Валерию Федорчуку и другим украинским футболистам.

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Лечение проходит в два месячных этапа, между которыми будет недельная пауза. Сейчас Бурда находится в Киеве, его задача – вернуться к летней предсезонной подготовке.

Что известно о травме Бурды