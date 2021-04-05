Основной защитник Динамо не сыграет в этом сезоне из-за серьезной травмы
Защитник Динамо Никита Бурда не сыграет в нынешнем сезоне из-за травмы ахилла. 26-летний игрок продолжает восстановление в Сербии после повторной операции, которую он перенес в начале года.
Источник:ТаТоТаке
Бурда проходит восстановление у реабилитолога Андреа Милутиновича, который в прошлом помогал Андрею Ярмоленко, Валерию Федорчуку и другим украинским футболистам.
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Лечение проходит в два месячных этапа, между которыми будет недельная пауза. Сейчас Бурда находится в Киеве, его задача – вернуться к летней предсезонной подготовке.
Что известно о травме Бурды
- Бурда травмировал ахиллово сухожилие в контрольном матче перед стартом нынешнего сезона. Первую операцию на ахилле он перенес в сентябре.
- Динамо лидирует в УПЛ, опережая Шахтер на семь очков за шесть туров до конца чемпионата. В апреле киевляне сыграют с агробизнесом в полуфинале Кубка Украины.
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