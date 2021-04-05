Захисник Динамо Микита Бурда не зіграє в нинішньому сезоні через травму ахілла. 26-річний гравець продовжує відновлення в Сербії після повторної операції, яку він переніс на початку року.

Бурда проходить відновлення у реабілітолога Андреа Мілутиновича, який в минулому допомагав Андрію Ярмоленку, Валерію Федорчуку та іншим українським футболістам. Дивіться також Лідер Динамо Вербич близький до повернення після травми Лікування проходить у два місячних етапів, між якими буде тижнева пауза. Зараз Бурда знаходиться в Києві, його завдання – повернутися до літньої передсезонної підготовки. Що відомо про травму Бурди Бурда травмував ахіллове сухожилля в контрольному матчі перед стартом нинішнього сезону. Першу операцію на ахіллі він переніс у вересні.

Динамо лідирує в УПЛ, випереджаючи Шахтар на сім очок за шість турів до кінця чемпіонату. У квітні кияни зіграють з Агробізнесом у півфіналі Кубка України.