Легия 3 марта провела матч против Пьяста в рамках 1/4 финала Кубка Польши. Футболист Динамо Артем Шабанов привез два гола в свои ворота.

В стартовом составе Легии на поле с первых минут появился только Артем Шабанов. Другой "динамовец" Назарий Русин вышел на поле на 61-й минуте.

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Позорная игра от Шабанова

Уже в начале матча Сверчок открыл счет в поединке – 0:1. Ошибку в этом эпизоде ​​сделал центрбэк Легии Шабанов, который позволил себя легко обыграть и пробить с близкого расстояния к воротам.

После перерыва, когда на поле уже появился Русин, Легия сравняла цифры на табло. Голом отметился Лопеш. Однако украинский центральный защитник не сделал выводов после первой ошибки в матче и допустил еще одну, которая стала роковой. На 78-й минуте Тьяго Алвес воспользовался неудачным скидыванием от Артема, который вышел один на один с голкипером, легко его обыграл и отправил мяч уже в пустые ворота – 1:2.

Две ошибки Шабанова привели к сенсационному вылету Легии из Кубка Польши. Для Русина этот официальный матч стал дебютным за поляков. Интересно, что ранее арендованный у Динамо защитник попадал в сборную тура страны. Оба "динамовца" выступают за польский клуб на правах аренды до конца сезона-2020/2021.

Легия – Пьяста видеообзор