Ошибка ценой 80 миллионов: Transfermarkt "потроллил" Челси после возвращения Лукаку – фото

13 августа 2021 , 10:31
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Источник:

инстаграм Transfermarkt

Лондонское Челси подписало нападающего Ромелу Лукаку. Клуб заплатил за его возвращение значительно больше, чем выручил за продажу в Эвертон.

Шутка о возвращении Лукаку

28-летний бельгийский нападающий вернулся в лондонский клуб. Ромелу Лукаку уже защищал цвета Челси с 2011 по 2014 год, катаясь дважды в аренду в Вест Бромвич и Эвертон.

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Авторитетный портал Transfermarkt решил немного подшутить над Челси, который выкупил контракт футболиста у Интера за 115 миллионов евро: "Ошибка Челси ценой в 80 миллионов евро".

Интересно, что в 2014 году Челси продал футболиста в Эвертон за 35 миллионов евро. Бельгиец во второй раз вернулся в состав "синих" на 5 лет (до конца июня 2026 года). Этот трансфер стал рекордным в истории клуба из Лондона.


​Троллинг от Transfermarkt / Фото из instagram.com/transfermarkt_official

  • После пребывания в Эвертоне Ромелу выступал за Манчестер Юнайтед, а уже в августе 2019 года перешел к одному из лидеров Серии А.
  • В сезоне 2020/2021 Лукаку сыграл за итальянский Интер 44 матча, в которых отметился 30 голами и 10 ассистами. Также в его пассиве 7 желтых карточек.
  • Свой первый официальный поединок в новом сезоне Интер проведет против Дженоа (21 августа). Однако перед этим ему предстоит контрольный спарринг против киевского Динамо, который запланирован на 14 августа.
Автор: Софія Кулай