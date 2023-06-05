Идеальное исполнение: Цыганков отметился ассистом, но не принес Жирони еврокубки – голевое видео

В воскресенье, 4 июня, Жирона гостила на поле Осасуны в рамках последнего 38 тура испанской Ла Лиги. "Красно-белые" не смогли пробиться в еврокубки на следующий сезон-2022/2023.

Все голы команды приберегли во вторую часть матча. На старте второго тайма Осасуна отличилась дважды, а дубль оформил Анте Будимир. Ровно 20 минут хозяева держали свое преимущество в счете 2:0, сообщает 24 Канал.

Читайте также Потенциальный суперзабивной дуэт: Довбик заинтересовал клуб из топ-5 лиг, в котором феерит украинец

Ассист украинца не вывел Жирону в Лигу конференций

На 75-й минуте Рейньер Жезус Карвалью совершил счет встречи 2:1. Бразильский полузащитник лучше всего сыграл на втором этаже после подачи со штрафного от Цыганкова и отквитал один гол для Жироны.

Эта результативная передача стала для Виктора 6-й в футболке испанского клуба после перехода из киевского Динамо. Также в активе украинского правого вингера 3 гола в 18 сыгранных поединках.

К сожалению, даже ассист Цыганкова не разрешил Жирони хотя бы взять один балл в матче против Осасуны. "Красно-белые" уступили хозяевам 2:1 и проиграли борьбу за еврокубки.

Осасуна пробилась в квалификацию Лиги конференций, набрав 53 очка. Жирона, благодаря победе, могла забрать это последнее еврокубковое место, но в итоге оказалась с 49 очками лишь на 10-й позиции.

Видеообзор матча Осасуна – Жирона