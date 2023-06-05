Усі голи команди приберегли на другу частину матчу. На старті другого тайму Осасуна відзначилась двічі, а дубль оформив Анте Будимир. Рівно 20 хвилин господарі тримали свою перевагу у рахунку 2:0, повідомляє 24 Канал.

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Асист українця не вивів Жирону у Лігу конференцій

На 75-й хвилині Рейньєр Жезус Карвалью зробив рахунок зустрічі 2:1. Бразильський півзахисник найкраще зіграв на другому поверсі після подачі зі штрафного від Циганкова та відквитав один гол для Жирони.

Ця результативна передача стала для Віктора 6-ю у футболці іспанського клубу після переходу із київського Динамо. Також в активі українського правого вінгера 3 голи у 18 зіграних поєдинках.

На жаль, навіть асист Циганкова не дозволив Жироні бодай взяти один бал у матчі проти Осасуни. "Червоно-білі" поступились господарям 2:1 та програли боротьбу за єврокубки.

Осасуна пробилась у кваліфікацію Ліги конференцій, набравши 53 очки. Жирона завдяки перемозі могла забрати це останнє єврокубкове місце, але у підсумку опинилась з 49 очками лише на 10-й позиції.

Відеоогляд матчу Осасуна – Жирона