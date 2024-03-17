Лунин стал гарантом безопасности в Реале: Анчелотти сделал комплимент украинцу после матча с Осасуной

В субботу, 16 марта, состоялись матчи 29 тура испанской Ла Лиги. В одном из них Осасуна на "Эстадио Эль Садар" принимала Реал.

Поединок закончился со счетом 2:4 в пользу "сливочных". В одиннадцатом матче подряд ворота мадридцев защищал Андрей Лунин.

Читайте также Голевая засуха Довбика продолжается: Жирона продолжает падение в чемпионате Испании – видеообзор матча

Важные слова для Лунина

Несмотря на 2 пропущенных гола, он продемонстрировал достаточно убедительную игру. Украинец совершил 2 сейва, один из которых выглядел эффектно.

Сейв Лунина в матче с Осасуной: смотрите видео

На послематчевой пресс-конференции главный тренер Реала Карло Анчелотти прокомментировал игру своей команды. Он остался доволен действиями подопечных и отдельно вспомнил об Андрее Лунине, которому сделал комплимент за выступления на протяжении сезона.

Мы сыграли хорошо, и добыли три важных очка. Мы ушли на перерыв сборных в очень хорошем настроении. Лунин? Мы нашли вратаря, который придает нам уверенность. Что касается Куртуа, то посмотрим – он возвращается после серьезной травмы. Мы чувствуем себя в безопасности с Луниным и не спешим с возвращением Тибо,

– рассказал Анчелотти.

Отметим, что в нынешнем сезоне Андрей Лунин провел уже 23 матча за Реал, что на 6 больше, чем за предыдущие 5 лет. Украинец пропустил 19 мячей и в 10 поединках оставлял свои ворота "сухими".

. Следующий матч "сливочные" проведут 31 марта на домашней арене против Атлетика Бильбао. Стартовый свисток прозвучит в 22:00. На даный момент Реал уверенно возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги, опережая ближайшего преследователя Жирону на 10 зачетных пунктов.