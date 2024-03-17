Поєдинок закінчився з рахунком 2:4 на користь "вершкових". В одинадцятому матчі поспіль ворота мадридців захищав Андрій Лунін.

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Важливі слова для Луніна

Попри 2 пропущені голи, він продемонстрував досить переконливу гру. Українець здійснив 2 сейви, один з яких виглядав ефектно.

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На післяматчевій пресконференції головний тренер Реала Карло Анчелотті прокоментував гру своєї команди. Він залишився задоволений діями підопічних та окремо згадав про Андрія Луніна, якому зробив комплімент за виступи протягом сезону.

Ми зіграли добре, і здобули три важливі очки. Ми пішли на перерву збірних у дуже хорошому настрої. Лунін? Ми знайшли воротаря, який надає нам впевненість. Що стосується Куртуа, то подивимось – він повертається після серйозної травми. Ми почуваємося в безпеці з Луніним і не поспішаємо з поверненням Тібо,

– розповів Анчелотті.

Зазначимо, що в нинішньому сезоні Андрій Лунін провів уже 23 матчі за Реал, що на 6 більше, ніж за попередні 5 років. Українець пропустив 19 м'ячів та в 10 поєдинках залишав свої ворота "сухими".

Довідка. Наступний матч "вершкові" проведуть 31 березня на домашній арені проти Атлетіка Більбао. Стартовий свисток пролунає о 22:00. Наразі Реал впевнено очолює турнірну таблицю Ла Ліги, випереджаючи найближчого переслідувача Жирону на 10 залікових пунктів.