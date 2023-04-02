Свитолина собирает средства для Украины на благотворительном турнире в Чарльстоне: видео с события

Элина Свитолина проводит последние приготовления к официальному возвращению на корт. Перед этим украинская теннисистка проводит благотворительный турнир в Чарльстоне (США).

В канун соревнований в Чарльстоне Элина Свитолина уже побывала на американском корте, но в качестве организатора благотворительного события. Теннисистка традиционно проводит мероприятие по сбору средств на нужды ее родной страны.

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Еще одно доброе дело от Свитолиной

В событии принимали 22 любителя и 14 теннисисток WTA, которые сыграют в парном разряде. Среди этих участниц следует выделить первую ракетку Украины Ангелину Калинину и двух американок Алишу Парк и Кэти Макнелли.

Видео с благотворительного мероприятия Элины Свитолиной в Чарльстоне

Напомним, что именно в Чарльстоне Свитолина вернется на корт после долгого перерыва, вызванного беременностью. 15 октября 2022 года Элина впервые стала мамой. Теперь теннисистка будет совмещать материнство вместе с соревнованиями. Отмечается, что на первые соревнования украинка приехала без дочери, а дальше Скай будет путешествовать вместе со звездной матерью.

Важно! 3 апреля бывшая первая ракетка Украины проведет свой первый матч турнира WTA 500 в Чарльстоне, куда получила от устроителей wild card. Ее соперницей будет теннисистка из Казахстана Юлия Путинцева (WTA №43).

К возвращению на корт и сезону Свитолина готовится под руководством 44-летнего нидерландского специалиста Рамона Слейтера. Некоторое время Элина тренировалась в Швейцарии. Специалист ранее работал с бывшей четвертой ракеткой мира Кики Бертенсом.