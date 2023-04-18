Сунь упала на сцену со значительной высоты, когда ее партнер Чжан, с которым она работала уже много лет и была паром, не смог поймать ее ногами во время опасного трюка. У всех была надежда на спасение воздушной гимнастки, которую после падения немедленно увезли в больницу.
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Летательный случай в Китае
Но, к сожалению, медики не смогли спасти жизнь талантливой гимнастки. Без матери остались двое детей. Местная публика и фанаты воздушной гимнастики в шоке от такой смелости пара и ужасного падения.
В этот летальный инцидент уже открыли расследование. Пока неизвестно, кто именно будет виноват в этой смерти Сунь.
Отметим, что дуэт воздушных гимнастов выступал без ремней безопасности, чтобы добавить зрелищности своим трюкам и зарабатывать больше денег на шоу. Но это в итоге привело к смерти, ведь они пренебрегли правилами безопасности.
Любопытно, что пара не получила специального разрешения на использование смертельного трюка. Поэтому теперь труппа, которая готовила этот номер, может быть наказана.
Раньше пара уже делала этот трюк, но все, к счастью, заканчивалось удачными и зрелищными действиями до 15 апреля.