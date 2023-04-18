Сунь упала на сцену со значительной высоты, когда ее партнер Чжан, с которым она работала уже много лет и была паром, не смог поймать ее ногами во время опасного трюка. У всех была надежда на спасение воздушной гимнастки, которую после падения немедленно увезли в больницу.

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Летательный случай в Китае

Но, к сожалению, медики не смогли спасти жизнь талантливой гимнастки. Без матери остались двое детей. Местная публика и фанаты воздушной гимнастики в шоке от такой смелости пара и ужасного падения.

В этот летальный инцидент уже открыли расследование. Пока неизвестно, кто именно будет виноват в этой смерти Сунь.