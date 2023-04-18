Сунь впала на сцену зі значної висоти, коли її партнер Чжан, з яким вона працювала вже дуже багато років та була парою, не зміг зловити її ногами під час небезпечного трюку. В усіх ще була надія на порятунок повітряної гімнастки, яку після падіння негайно повезли у лікарню.

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Летальний випадок у Китаї

Але, на жаль, медики не змогли врятувати життя талановитої гімнастки. Без матері залишилось двоє дітей. Місцева публіка та фанати повітряної гімнастики шоковані такою сміливістю пари та жахливим падінням.

На цей летальний інцидент вже відкрили розслідування. Наразі невідомо, хто саме буде винен у цій смерті Сунь.