Из-за COVID-19 организаторы впервые в истории отменили чемпионат мира по триатлону Ironman, который проходит на Гавайях.

Информация опубликована на официальном сайте организации. Соревнования традиционно проходят в американском штате Гавайи в начале октября.

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Однако в этом году из-за пандемии было принято решение отложить старт до 6 февраля 2021 года. Позже организаторы объявили, что соревнования отменены окончательно.

"Соревнования Ironman, которые отложены до 6 февраля 2021 года не состоятся. Несмотря на то, что мы разочарованы тем, что впервые в нашей 43-летней истории соревнования не будут организованы, мы сразу же переключили наше внимание на будущие турниры. Ironman вернется 9 октября 2021 года", – говорится в сообщении.

Чемпионат мира Ironman: что известно

Чемпионат мира Ironman проводится ежегодно с 1978 года. Спортсмены соревнуются на длинной дистанции, составляет 226 км. Она состоит из 3,8 км плавание, 180,2 км езды на велосипеде, и марафона на 42,2 км.