Через COVID-19 організатори вперше в історії скасували чемпіонат світу з тріатлону Ironman, який проходить на Гаваях.

Інформація опублікована на офіційному сайті організації. Змагання традиційно проходять в американському штаті Гаваї на початку жовтня.

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Однак в цьому році через пандемію було прийнято рішення відкласти старт до 6 лютого 2021 року. Пізніше організатори оголосили, що змагання скасовані остаточно.

"Змагання Ironman, які відкладені до 6 лютого 2021 року не відбудуться. Незважаючи на те, що ми розчаровані тим, що вперше в нашій 43-річній історії змагання не будуть організовані, ми відразу ж переключили нашу увагу на проведення майбутніх турнірів. Ironman повернеться 9 жовтня 2021 року", – йдеться в повідомленні.

Чемпіонат світу Ironman: що відомо

Чемпіонат світу Ironman проводиться щорічно з 1978 року. Спортсмени змагаються на найдовшій дистанції, яка становить 226 км. Вона складається з 3,8 км плавання, 180,2 км їзди на велосипеді, та марафону на 42,2 км.