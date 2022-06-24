Организаторы Уимблдона встретились с украинскими беженцами в Лондоне: уютные фото

Уимблдон стартует 27 июня и продлится до 10 июля на лондонском корте. Организаторы турнира отличились добродушным поступком.

Традиционное чаепитие

В Мертоне на юго-западе Лондона сейчас проживает более 400 украинских беженцев, а более 100 местных семей открыли свои дома тем, кто вынужденно покинул свой дом от 24 февраля.

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Польское сообщество "Polish Family Association" и организаторы Уимблдона совместно с властями пригласили украинцев на традиционный чай. Всеанглийский клуб вручил им и семьям, приютившим гражданин Украины, билеты на матчи Уимблдона.

Украинские беженцы смогут бесплатно попасть на Уимблдон / Фото БТУ

Славек Щепанский, организатор мероприятия и исполнительный директор Polish Family Association, рассказал журналистам, как его поразила стойкость украинских беженцев.

Организаторы Уимблдона встретились с украинцами / Фото БТУ

Эти люди приехали несколько недель назад, совершенно разбиты, а теперь они могут присоединиться к нам за чаем. Они уехали ни с чем, им нужно было ехать. Им некуда возвращаться, они не знают, живы ли все члены их семей. Такая травма – это ужасающий опыт. Но видеть то, как они одолевают эти проблемы и пытаются приспособиться в нашем обществе, это потрясающе,

– отметил он.

Организаторы турнира пригласили беженцев из Украины на чай / Фото БТУ

Украинские беженцы смогут провести свой день, наблюдая за матчами на Уимблдоне на Корте №1.

Российские и белорусские теннисисты не смогут выступить на Уимблдоне. Это первый турнир, отстранивший представителей стран-агрессора.