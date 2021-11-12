Сообщается, что, по мнению суда, Хендерсон намеренно нарушил правила управления гражданской авиации "с целью получения прибыли".
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Кроме того, после авиакатастрофы Хендерсон послал сообщение своим знакомым с просьбой хранить молчание, предупреждая, что это "откроет банку с червями".
Гибель Эмилиано Сала: что известно
- Самолет с футболистом Эмилиано Сала пропал 21 января 2019 года. Он летел из Нанта в Кардифф, где должен был присоединиться к своей новой команде, куда перешел за рекордные для Кардиффа 18 миллионов фунтов стерлингов.
- Самолет с футболистом пропал с радаров над Ла-Маншем в 20:23. Уже через семь минут началась спасательная операция. До этого самолет летел на высоте 1500 метров. А исчез с радаров, когда опустился до высоты 700 метров. Перед тем пилот попросил об экстренной посадке.
- Спасательная и поисковая операция длилась три дня. Но впоследствии ее пришлось остановить. Помехой стала непогода – туман. Кроме того, шанс обнаружить футболиста и пилота живыми были крайне малы.
- За поиск взялись частные спасатели. Обломки самолета и тело они обнаружили 3 февраля. Но долго не могли добраться туда из-за сильных приливов. Лишь 7 февраля тело таки подняли на поверхность. Это был Эмилиано Сала. Тело пилота Дэвида Ибботсона так и не обнаружили.
- Экспертиза установила, что перед смертью футболист подвергся воздействию опасных газов, которые могли привести к таким симптомам, как судороги, потеря сознания и сердечный приступ. Вполне возможно, что самолет был неисправен на время полета, и именно из-за воздействия газов Ибботсон потерял управление. Однако официальная причина смерти Эмилиано Сала – травма головы и грудной клетки.