Сообщается, что, по мнению суда, Хендерсон намеренно нарушил правила управления гражданской авиации "с целью получения прибыли".

Смотрите также Вторая годовщина гибели Эмилиано Салы: как разворачивались события

Кроме того, после авиакатастрофы Хендерсон послал сообщение своим знакомым с просьбой хранить молчание, предупреждая, что это "откроет банку с червями".

Гибель Эмилиано Сала: что известно