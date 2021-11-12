Повідомляється, що, на думку суду, Хендерсон навмисно порушив правила управління цивільної авіації "з метою отримання прибутку".
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Окрім того, після авіакатастрофи Хендерсон надіслав повідомлення своїм знайомим з проханням зберігати мовчання, попереджаючи, що це "відкриє банку з черв’яками".
Загибель Еміліано Сала: що відомо
- Літак з футболістом Еміліано Сала зник 21 січня 2019 року. Він летів з Нанта до Кардіффа, де мав приєднатися до своєї нової команди, куди перейшов за рекордні для Кардіффа 18 мільйонів фунтів стерлінгів.
- Літак з футболістом пропав з радарів над Ла-Маншем о 20:23. Вже за сім хвилин розпочалася рятувальна операція. До цього літак летів на висоті 1500 метрів. А зник з радарів, коли опустився до висоти 700 метрів. Перед тим пілот попросив про екстренну посадку.
- Рятувальна та пошукова операція тривала три дні. Але згодом її довелося зупинити. На заваді стала негода – туман. Окрім того, шанс виявити футболіста та пілота живими були вкрай малі.
- За пошук взялися приватні рятувальники. Уламки літака та тіло вони виявили 3 лютого. Але довго не могли дістатися туди через сильні приливи. Лише 7 лютого тіло таки підняли на поверхню. Це був Еміліано Сала. Тіло пілота Девіда Ібботсона так і не виявили.
- Експертиза встановила, що перед смертю футболіст зазнав впливу небезпечних газів, які могли призвести до таких симптомів, як судоми, втрата свідомості та серцевий напад. Цілком можливо, що літак був несправний на час польоту, і саме через вплив газів Ібботсон втратив керування. Однак офіційна причина смерті Еміліано Сала – травма голови та грудної клітки.