Повідомляється, що, на думку суду, Хендерсон навмисно порушив правила управління цивільної авіації "з метою отримання прибутку".

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Окрім того, після авіакатастрофи Хендерсон надіслав повідомлення своїм знайомим з проханням зберігати мовчання, попереджаючи, що це "відкриє банку з черв’яками".

Загибель Еміліано Сала: що відомо