С двумя бывшими игроками сборной Украины в составе: Ордобасы впервые стал чемпионом Казахстана

Ордобасы добился незаурядного успеха в Казахсатне. Команда еще не добивалась подобных высот.

Ордобасы досрочно стал чемпионом Казахстана. В состоянии "святых" выступают двое бывших игроков сборной Украины, пишет 24 Канал.

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Внесли свой вклад в триумф

Ордобасы добились невероятного результата в национальном первенстве, поскольку досрочно стали чемпионами Казахстана. Стоит отметить, что в "святых" выступают два бывших игрока сборной Украины, а именно Артем Беседин и Евгений Макаренко, которые появились в стартовом составе своей команды на решающий матч.

В частности, в матче 25-го тура (за раунд до завершения чемпионата) первенства Ордобасы принимал Шахтер из Караганды. Уже на 12-й минуте "святые" побеждали со счетом 2:0, а на 27-й в игру включился Артем Беседин, помогший утвердить победу своего коллектива. Украинский форвард смешно замкнул передачу с фланга, поскольку после удара мяч от его собственной ноги отрыкошетил нападающему в корпус, а тогда залетел в сетку.

Матчем раньше Беседин также забил довольно курьезный гол . Форвард, просыпая защитника, слишком далеко отпустил мяч, однако тот неожиданно закатился под штангу.

"Горняки" смогли отквитать впоследствии один мяч, однако это не помешало Ордобасе одержать победу со счетом 3:1 и стать чемпионами Казахстана, оторвавшись от ближайшего преследователя Астаны на 6 очков. Следует отметить, что "святые" впервые в своей истории добились подобного тотального триумфа.

Игроки Ордобасы / инстаграмм "святых"

Выступления украинских футболистов