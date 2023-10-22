Ордобаси достроково став чемпіоном Казахстану. У стані "святих" виступають двоє колишніх гравців збірної України, пише 24 Канал.

Варте уваги Удар по чемпіонських амбіціях киян: Дніпро-1 здолало Динамо, зберігши шанси на лідерство – відео

Внесли свій вклад у тріумф

Ордобаси добились неймовірного результату в національній першості, оскільки достроково стали чемпіонами Казахстану. Варто відзначити, що в стані "святих" виступають два колишніх гравці збірної України, а саме Артем Бєсєдін та Євген Макаренко, які з'явились у стартовому складі своєї команди на вирішальний матч.

Зокрема, у матчі 25-го туру (за раунд до завершення чемпіонату) тамтешньої першості Ордобаси приймав Шахтар із Караганди. Уже на 12-ій хвилині "святі" перемагали із рахунком 2:0, а на 27-ій в гру увімкнувся Артем Бєсєдін, який допоміг затвердити перемогу свого колективу. Український форвард кумедно замкнув передачу із флангу, оскільки після удару м'яч від його власної ноги відрикошетив нападнику в корпус, а лиш тоді залетів у сітку.

До речі. Матчем раніше Бєсєдін також забив досить курйозний гол. Форвард, прокидаючи захисника, надто далеко відпустив м'яч, проте той неочікувано закотився під штангу.

"Гірники" змогли відквитати згодом один м'яч, проте це не завадило Ордобаси здобути перемогу із рахунком 3:1 та стати чемпіонами Казахстану, відірвавшись від найближчого переслідувача Астани на 6 очок. Варто відзначити, що "святі" вперше у своїй історії добились подібного тотального тріумфу.

Гравці Ордобаси / інстаграм "святих"

Виступи українських футболістів