Ордобаси достроково став чемпіоном Казахстану. У стані "святих" виступають двоє колишніх гравців збірної України, пише 24 Канал.
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Внесли свій вклад у тріумф
Ордобаси добились неймовірного результату в національній першості, оскільки достроково стали чемпіонами Казахстану. Варто відзначити, що в стані "святих" виступають два колишніх гравці збірної України, а саме Артем Бєсєдін та Євген Макаренко, які з'явились у стартовому складі своєї команди на вирішальний матч.
Зокрема, у матчі 25-го туру (за раунд до завершення чемпіонату) тамтешньої першості Ордобаси приймав Шахтар із Караганди. Уже на 12-ій хвилині "святі" перемагали із рахунком 2:0, а на 27-ій в гру увімкнувся Артем Бєсєдін, який допоміг затвердити перемогу свого колективу. Український форвард кумедно замкнув передачу із флангу, оскільки після удару м'яч від його власної ноги відрикошетив нападнику в корпус, а лиш тоді залетів у сітку.
"Гірники" змогли відквитати згодом один м'яч, проте це не завадило Ордобаси здобути перемогу із рахунком 3:1 та стати чемпіонами Казахстану, відірвавшись від найближчого переслідувача Астани на 6 очок. Варто відзначити, що "святі" вперше у своїй історії добились подібного тотального тріумфу.
Гравці Ордобаси / інстаграм "святих"
Виступи українських футболістів
- Нагадаємо, що Артем Бєсєдін та Євген Макаренко доєднались до Ордобаси посеред сезону, відігравши за колектив по 8 матчів. Нападник відзначився 2 голами, а опорник зміг забити один гол та віддати гольову передачу.
- Обидва гравці свого часу виступали в Динамо. Форвард також грав за Металіст та кіпріотську Омонію, а хавбек – за Говерлу, бельгійські Кортрейк і Андерлехт, а також угорський Фехервар.
- До того ж обидва захищали кольори національної збірної України. Бєсєдін провів у синьо-жовтій футболці 19 матчів (2 гола), а Макаренко – 15 ігор.