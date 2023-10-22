Ордобасы досрочно стал чемпионом Казахстана. В состоянии "святых" выступают двое бывших игроков сборной Украины, пишет 24 Канал.

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Внесли свой вклад в триумф

Ордобасы добились невероятного результата в национальном первенстве, поскольку досрочно стали чемпионами Казахстана. Стоит отметить, что в "святых" выступают два бывших игрока сборной Украины, а именно Артем Беседин и Евгений Макаренко, которые появились в стартовом составе своей команды на решающий матч.

В частности, в матче 25-го тура (за раунд до завершения чемпионата) первенства Ордобасы принимал Шахтер из Караганды. Уже на 12-й минуте "святые" побеждали со счетом 2:0, а на 27-й в игру включился Артем Беседин, помогший утвердить победу своего коллектива. Украинский форвард смешно замкнул передачу с фланга, поскольку после удара мяч от его собственной ноги отрыкошетил нападающему в корпус, а тогда залетел в сетку.

Кстати говоря. Матчем раньше Беседин также забил довольно курьезный гол. Форвард, просыпая защитника, слишком далеко отпустил мяч, однако тот неожиданно закатился под штангу.

"Горняки" смогли отквитать впоследствии один мяч, однако это не помешало Ордобасе одержать победу со счетом 3:1 и стать чемпионами Казахстана, оторвавшись от ближайшего преследователя Астаны на 6 очков. Следует отметить, что "святые" впервые в своей истории добились подобного тотального триумфа.

Игроки Ордобасы / инстаграмм "святых"

Выступления украинских футболистов