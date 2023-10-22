Ордобасы досрочно стал чемпионом Казахстана. В состоянии "святых" выступают двое бывших игроков сборной Украины, пишет 24 Канал.
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Внесли свой вклад в триумф
Ордобасы добились невероятного результата в национальном первенстве, поскольку досрочно стали чемпионами Казахстана. Стоит отметить, что в "святых" выступают два бывших игрока сборной Украины, а именно Артем Беседин и Евгений Макаренко, которые появились в стартовом составе своей команды на решающий матч.
В частности, в матче 25-го тура (за раунд до завершения чемпионата) первенства Ордобасы принимал Шахтер из Караганды. Уже на 12-й минуте "святые" побеждали со счетом 2:0, а на 27-й в игру включился Артем Беседин, помогший утвердить победу своего коллектива. Украинский форвард смешно замкнул передачу с фланга, поскольку после удара мяч от его собственной ноги отрыкошетил нападающему в корпус, а тогда залетел в сетку.
"Горняки" смогли отквитать впоследствии один мяч, однако это не помешало Ордобасе одержать победу со счетом 3:1 и стать чемпионами Казахстана, оторвавшись от ближайшего преследователя Астаны на 6 очков. Следует отметить, что "святые" впервые в своей истории добились подобного тотального триумфа.
Игроки Ордобасы / инстаграмм "святых"
Выступления украинских футболистов
- Напомним, что Артем Беседин и Евгений Макаренко присоединились к Ордобасу посреди сезона, отыграв за коллектив по 8 матчей. Нападающий отличился 2 голами, а опорник смог забить один гол и отдать голевую передачу.
- Оба игрока в свое время выступали в Динамо. Форвард также играл за Металлист и киприотскую Оммонию, а хавбек – за Говерлу, бельгийские Кортрейк и Андерлехт, а также венгерский Фехервар.
- К тому же, оба защищали цвета национальной сборной Украины. Беседин провел в сине-желтой футболке 19 матчей (2 гола), а Макаренко – 15 игр.