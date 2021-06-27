Оранжевое безумие: как болельщики сборной Нидерландов заполонили Будапешт – видео
27 июня 2021 , 20:01Читати новину українською
Источник:instagram.com/onsoranje
Сборная Нидерландов вышла в 1/8 финала Евро-2020. Их матч против Чехии принимает Будапешт.
Календарь Евро-2020 для сборной Нидерландов был более чем благосклонен. Ведь все три матча группового этапа "оранье" провели в Амстердаме.
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А вот матч 1/8 финала команде пришлось играть в Будапеште, что в 1400 километрах от дома.
Но такая дальняя дорога не испугала преданных болельщиков сборной Нидерландов, которые известны своей поддержкой. Поэтому в воскресенье, 27 июня, тысячи нидерландцев в традиционных для сборной оранжевых цветах просто заполонили улицы Будапешта.