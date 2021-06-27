Календарь Евро-2020 для сборной Нидерландов был более чем благосклонен. Ведь все три матча группового этапа "оранье" провели в Амстердаме.

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А вот матч 1/8 финала команде пришлось играть в Будапеште, что в 1400 километрах от дома.

Но такая дальняя дорога не испугала преданных болельщиков сборной Нидерландов, которые известны своей поддержкой. Поэтому в воскресенье, 27 июня, тысячи нидерландцев в традиционных для сборной оранжевых цветах просто заполонили улицы Будапешта.