Основное время матча между сборным Италии и Австрии закончилось вничью. Поэтому командам пришлось определять более сильного уже в экстратаймах. И именно Кьеза на 95 минуте открыл счет в этом матче.

Как это было Италия лишь в овертайме одолела Австрию и вышла в 1/4 финала Евро-2020: видео

Благодаря этому голу сборная Италия установила уникальное достижение. Ведь впервые в истории чемпионатов Европы на турнирах отличились и отец, и сын.

Видео гола Федерико Кьезы

Энрико Кьеза, отец Федерико, забивал за сборную Италии на Евро-1996. Он забил гол в ворота сборной Чехии. Но для победы "скуадра адзурры" этого гола не хватило. Команда проиграла, и не сумела выйти из группы.

Поэтому отец и сын Кьезы стали первыми в истории, которые забивали голы на чемпионатах Европы.