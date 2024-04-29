У каждой истории есть конец: Мудрик потеряет опытного капитана Челси – эмоциональное видео

Текущий сезон-2023/2024 станет последним в футбольных отношениях Тьягу Силвы с Челси. Бразильский футболист рассказал, что уходит из лондонской команды.

В официальных соцсетях "синих" появилось видео с прощальными словами опытного футболиста. Во время речи Тьягу Силва не сдерживал слез.

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Дороги Силвы и Челси расходятся

Лондонский коллектив потеряет не только опытного защитника, но и ментального лидера команды. Несмотря на это 39-летний футболист не спешит вешать бутсы на гвоздь и не говорит Лондону "пока". Силва не исключает, что в будущем может вернуться в Челси, но уже в другом амплуа.

Челси очень важен для меня. Я планировал поиграть здесь год, а прошло уже четыре. Мои сыновья выступают за Челси, чем я очень горжусь. На протяжении четырех лет я отдавал все силы на поле. Но у каждой истории есть конец. Я не ставлю точку. Прощание для тех, кто уходит и не возвращается. Я надеюсь вскоре вернуться, возможно, в другой роли,

– сказал бразилец.

Прощальные слова Тьягу Силвы: смотрите видео

Известный инсайдер Фабрицио Романо подтвердил, что Силва может в будущем воссоединиться с Челси, но уже начав работу в структуре клуба из Лондона. Тем более, что его дети выступают за детские команды "синих".

По окончании этого сезона-2023/2024 Тьягу Силва может продолжить карьеру в родной стране. Защитником интересуются несколько бразильских клубов, в частности родной футболисту Флуминенсе.

К слову, Челси в текущем сезоне никак не может подняться в таблице АПЛ. После 33-х сыгранных матчей команда Маурисио Почеттино идет лишь 9-й, набрав 48 баллов.

Лондонский период в карьере Тьягу Силвы