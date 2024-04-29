В офіційних соцмережах "синіх" з'явилось відео із прощальними словами досвідченого футболіста. Під час промови Тьягу Сілва не стримував сліз.
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Дороги Сілви та Челсі розходяться
Лондонський колектив втратить не лише досвідченого оборонця, а й ментального лідера команди. Попри це 39-річний футболіст не поспішає вішати бутси на цвях та не каже Лондону "бувай". Сілва не виключає, що у майбутньому може повернутись у Челсі, але вже в іншому амплуа.
Челсі дуже важливий для мене. Я планував пограти тут рік, а пройшло вже чотири. Мої сини виступають за Челсі, чим я дуже пишаюся. Протягом чотирьох років я віддавав усі сили на полі. Але у кожної історії є кінець. Я не ставлю крапку. Прощання для тих, хто йде і не повертається. Я сподіваюсь незабаром повернутися, можливо, в іншій ролі,
– сказав бразилець.
Прощальні слова Тьягу Сілви: дивіться відео
Відомий інсайдер Фабріціо Романо підтвердив, що Сілва може у майбутньому возз'єднатись із Челсі, але вже розпочавши роботу у структурі клубу із Лондона. Тим паче, що його діти виступають за дитячі команди "синіх".
Після закінчення цього сезону-2023/2024 Тьягу Сілва може продовжити кар'єру у рідній країні. Захисником цікавляться декілька бразильських клубів, зокрема рідний футболісту Флуміненсе.
До слова, Челсі у поточному сезоні ніяк не може підійнятись у таблиці АПЛ. Після 33-х зіграних матчів команда Маурісіо Почеттіно йде лише 9-ю, набравши 48 балів.
Лондонський період у кар'єрі Тьягу Сілви
- Бразилець поповнив лондонську команду влітку 2020-го року, коли перебрався із французького ПСЖ на правах вільного агента.
- Загалом провів у футболці "синіх" вже 151 матч – 9 м'ячів та 3 асисти.
- У поточному сезоні-2023/2024 Сілва вже взяв участь у 34-х поєдинках Челсі, у яких забив 4 голи.
- У сезоні-2020/2021 у складі Челсі став переможцем Ліги чемпіонів, а у 2022-му – Клубного чемпіонату світу.
- Також у сезоні-2021/2022 здобув разом із "аристократами" Суперкубок УЄФА.