Определился состав сборной Украины на второй этап Кубка мира по биатлону

В прошлые выходные в шведском Эстерсунде официально стартовал новый биатлонный сезон 2021/2022. За четыре гонки лучший результат в сборной Украины продемонстрировала Валя Семеренко, которая в индивидуальных гонках финишировала 17-й.

У мужчин ровно выступили Дмитрий Пидручный и Антон Дудченко, оба раза заехав в 30-ку сильнейших. Впрочем, перед вторым этапом Кубка мира, который также состоится в Эстерсунде, и в женской, и в мужской команде произойдут серьезные кадровые изменения.

К слову Принесла две "бронзы": изменения в составе сборной Украины на этап Кубка мира в Швеции

Изменения в составе сборной Украины

Женщины: Юлия Джима, Елена Билосюк (Пидгрушная), Валя Семеренко, Вита Семеренко, Анастасия Меркушина и Дарья Блашко.

Юлия Джима, Елена Билосюк (Пидгрушная), Валя Семеренко, Вита Семеренко, Анастасия Меркушина и Дарья Блашко. Мужчины: Дмитрий Пидручный, Антон Дудченко, Артем Прима, Богдан Цымбал и Тарас Лесюк.

Как сообщил старший тренер женской сборной Урош Велепец, в команду вызвана Дарья Блашко, которая дважды заехала в призы на первом этапе Кубка IBU в Идре. В то же время соревноваться на Кубок IBU отправились Екатерина Бех и Ирина Петренко.

И если в случае с Бех на это повлияли результаты, показанные в Эстерсунде (107-е и 77-е место), то Петренко и вовсе не стартовала в Швеции из-за проблем с желудком. На предсезонных стартах в Шушене Ирина тоже пропустила масс-старт, однако тогда сообщалось, что причиной стал кашель у биатлонистки.

Несмотря на это, в обход спортивного принципа, Петренко включили на первый этап Кубка мира как шестую спортсменку. В этой ситуации еще большее удивление вызывает тот факт, что в первых гонках Кубка мира тренерский штаб не смог заполнить квоту в 5 человек, хотя в расположении команды было 7 биатлонисток.

Непростая ситуация перед началом сезона сложилась и в мужской команде. Сразу пятеро спортсменов заразились коронавирусом на сборе в Бейтостолене, из-за чего в обойме Юрая были всего трое биатлонистов основной команды.

На помощь были вызваны резервисты – Денис Насыко и Андрей Доценко. И если последний результатами особо не впечатлил, то Насыко в первой же гонке чуть не заехал в зачетную зону. Доволен таким результатом остался и старший тренер мужской сборной Юрай Санитра, однако на второй этап Кубка мира словацкий специалист анонсировал ротацию.

На Кубок мира приедут Артем Прима и Тарас Лесюк, которые выздоровели, в свою очередь Насыко и Доценко отправятся выступать на второй этап Кубка IBU в Шушэн. Там же начнут официальный соревновательный сезон Артем Тищенко и Руслан Ткаленко.

Расписание второго этапа Кубка мира

2 декабря

Спринт (женщины) – 14:45

Спринт (мужчины) – 17:30

4 декабря

Гонка преследования (женщины) – 14:00

Эстафета (мужчины) – 16:10

5 декабря