Определились знаменосцы Украины на церемонии открытия Олимпиады-2022

Уже 4 февраля состоится церемония открытия зимней Олимпиады-2022. Знаменосцами стали представитель фристайла Александр Абраменко и фигуристка Александра Назарова.

Открытие Олимпиады-2022

Неотъемлемой частью официального открытия Олимпийских игр является парад стран-участниц. В Пекине, как было летом в Токио, соблюли правила гендерного равенства.

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Поэтому флаги стран будут выносить мужчина и женщина. Украинский сине-желтый флаг на арене "Птичье гнездо" вынесут олимпийский чемпион-2018 по фристайлу Александр Абраменко и серебряная призер Юношеских Олимпийских игр по фигурному катанию Александра Назарова.

На Олимпиаде-2022 Украина будет представлена 45 спортсменами в 12 видах спорта.

Главные соревнования в жизни каждого спортсмена продлятся с 4 по 20 февраля. Отметим, что олимпийцы уже начали борьбу за награды. Соревнования по керлингу, которые состоялись 2 февраля, открыли олимпийскую программу.

В Пхенчхане знаменосцем сборной Украины была олимпийская чемпионка по биатлону Елена Пидгрушная (теперь – Билосюк).

Отметим, что биатлонистка первой среди украинских спортсменов получила положительный тест на коронавирус. Теперь ее выступление на Олимпиаде под большим вопросом.