Відкриття Олімпіади-2022
Невід'ємною частиною офіційного відкриття Олімпійських ігор є парад країн-учасниць. У Пекіні, як було влітку у Токіо, дотримались правила гендерної рівності.
Читайте також Три сектори для учасників Олімпіади-2022: все, чим може похизуватись Олімпійське селище
Тому прапори країн будуть виносити чоловік та жінка. Український синьо-жовтий прапор на арені "Пташине гніздо" винесуть олімпійський чемпіон-2018 з фристайлу Олександр Абраменко та срібна призерка Юнацьких Олімпійських ігор з фігурного катання Олександра Назарова.
Головні змагання у житті кожного спортсмена триватимуть з 4 по 20 лютого. Відзначимо, що олімпійці вже розпочали боротьбу за нагороди. Змагання з керлінгу, які відбулись 2 лютого, відкрили олімпійську програму.
У Пхьончхані прапороносцем збірної України була олімпійська чемпіонка з біатлону Олена Підгрушна (тепер – Білосюк).
Відзначимо, що біатлоністка першою серед українських спортсменів отримала позитивний тест на коронавірус. Тепер її виступ на Олімпіаді під великим питанням.