Россия – Швеция 2:1 Б (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0)

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Команды в осторожной манере провели поединок, обменявшись голами. В основное время чуть ближе к победе были русские, в овертайме – шведы. Но все свелось к серии буллитов, сообщает 24 канал.

В "лотерее" при счете 2:2 сборная Швеции могла оформить себе выход в финал, но Антон Ландер не реализовал пятый буллит. Потом были несколько промахов от обеих команд, пока Арсений Грицюк не принес победу ОКР.

Другой финалист

Финляндия – Словакия 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

Первого финалиста олимпийского турнира по хоккею определяли сборные Финляндии и Словакии. Еще в первом периоде финны одержали преимущество над соперником, забросив первую шайбу усилиями Сакари Маннинена.

Во втором периоде финны дважды имели численное преимущество над соперником из-за 2-минутных удалений, однако его не использовали. Зато за 40 секунд до конца матча Финляндия все же догнала Словакию и забросила вторую шайбу.

Таким образом, золото, серебро и бронза Олимпиады в хоккее будет разыграна в следующих матчах: