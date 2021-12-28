Опередил Месси и Левандовски: Мбаппе неожиданно получил престижную награду

Традиционная церемония награждения Globe Soccer Awards прошла в Дубае. Неожиданно футболистом года стал Килиан Мбаппе.

Молодой нападающий сумел обогнать своего одноклубника из ПСЖ Лионеля Месси и форварда Баварии Роберта Левандовски.

К слову Месси – обладатель Золотого мяча 2021

К слову, Мбаппе получил эту награду впервые в своей карьере. В прошлом году лучшим игроком стал его конкурент Левандовски, перед этим четыре года подряд побеждал Криштиану Роналду, а в 2016 году обладателем награды стал Лионель Месси.

Награды Левандовски

Польский нападающий тоже не уйдет на каникулы с пустыми руками. Он смог победить в голосовании среди пользователей тиктока.

Кроме того, форвард Баварии получил награду имени Диего Марадоны как лучший бомбардир уходящего года.

Успех Италии

Награду лучшему тренеру забрал Роберто Манчини – коуч сборной Италии, которая выиграла Евро-2020 и установила мировой рекорд с 36 матчами без поражений. Именно Италия, к слову, и стала сборной года.

А вот самым лучшим клубом в 2021 году стал лондонский Челси. "Аристократы" выиграли Лигу чемпионов и сражаются за победу в сезоне АПЛ.