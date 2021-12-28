Молодой нападающий сумел обогнать своего одноклубника из ПСЖ Лионеля Месси и форварда Баварии Роберта Левандовски.
К слову Месси – обладатель Золотого мяча 2021
К слову, Мбаппе получил эту награду впервые в своей карьере. В прошлом году лучшим игроком стал его конкурент Левандовски, перед этим четыре года подряд побеждал Криштиану Роналду, а в 2016 году обладателем награды стал Лионель Месси.
Награды Левандовски
Польский нападающий тоже не уйдет на каникулы с пустыми руками. Он смог победить в голосовании среди пользователей тиктока.
Кроме того, форвард Баварии получил награду имени Диего Марадоны как лучший бомбардир уходящего года.
Успех Италии
Награду лучшему тренеру забрал Роберто Манчини – коуч сборной Италии, которая выиграла Евро-2020 и установила мировой рекорд с 36 матчами без поражений. Именно Италия, к слову, и стала сборной года.
А вот самым лучшим клубом в 2021 году стал лондонский Челси. "Аристократы" выиграли Лигу чемпионов и сражаются за победу в сезоне АПЛ.
Что известно о Globe Soccer Awards
Это футбольные награды, организованные Европейской клубной ассоциацией (ECA), совместно с Европейской ассоциацией агентов игроков (EFAA) и врученные организацией Globe Soccer. Церемония награждения проходит в Дубае в Объединенных Арабских Эмиратах, где собираются главные представители мира футбола.