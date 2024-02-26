В матче Ла Лиги оператор разбил голову арбитру: жуткие фотографии

В субботу, 25 февраля, в матче 26-го тура испанской Ла Лиги встретились Бетис с Атлетиком. Во время игры серьезно пострадала помощница главного арбитра встречи Гуадалупе Поррас.

В одной из ситуаций, когда игроки Бетиса забили гол, арбитр, в соответствии с правилами, побежала с углового флажка к центральной линии поля. Но на ее пути внезапно возник один из операторов. В результате Поррас получила серьезную травму, пишет 24 Канал.

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Что произошло во время матча

Позже ее доставили в больницу с травмой головы.

Медики Бетиса остановили кровотечение, но продолжение работы для нее было невозможным. Арбитра вывезли под аплодисменты с трибун и доставили в больницу.

Обязанности лайнсмена взял на себя резервный рефери Хольгерас Кастельянос. К слову, оператора-незграбу выгнали, однако после перерыва он снова бродил у линии поля.

Серьезное ранение арбитрине: фото

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