В одній з ситуацій, коли гравці Бетіса забили гол, арбітриня, відповідно до правил, побігла з кутового прапорця до центральної лінії поля. Але на її шляху раптово виник один з операторів. У результаті Поррас отримала серйозну травму, пише 24 Канал.
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Що сталося під час матчу
Пізніше її доставили до лікарні з травмою голови.
Медики Бетіса зупинили кровотечу, але продовження роботи для неї було неможливим. Арбітриню вивезли під оплески з трибун та доставили до лікарні.
Обов'язки лайнсмена взяв на себе резервний рефері Хольгерас Кастельянос. До слова, оператора-незграбу вигнали, проте після перерви він знову вештався біля лінії поля.
Серйозне поранення арбітрині: фото
Футболіст нокаутував суперника
- Нещодавно стався неприємний момент стався під час матчу 1/8 фіналу Кубка Уругваю. Замість м'яча футболіст Ла Луїса Браян Кордара ненавмисно влучив у голову Хоакіна Фернандеса.
- Удар був такої сили, що постраждалий довго не міг прийти до тями. В результаті інциденту 21-річний центральний півзахисник кілька хвилин пролежав на газоні.
- Згодом він зумів пересилити біль та продовжити матч. Однак після фінального свистка Хоакін Фернандес залишав поле зі сльозами на очах.