В одной из ситуаций, когда игроки Бетиса забили гол, арбитр, в соответствии с правилами, побежала с углового флажка к центральной линии поля. Но на ее пути внезапно возник один из операторов. В результате Поррас получила серьезную травму, пишет 24 Канал.
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Что произошло во время матча
Позже ее доставили в больницу с травмой головы.
Медики Бетиса остановили кровотечение, но продолжение работы для нее было невозможным. Арбитра вывезли под аплодисменты с трибун и доставили в больницу.
Обязанности лайнсмена взял на себя резервный рефери Хольгерас Кастельянос. К слову, оператора-незграбу выгнали, однако после перерыва он снова бродил у линии поля.
Серьезное ранение арбитрине: фото
Футболист нокаутировал соперника
- Недавно произошел неприятный момент произошел во время матча 1/8 финала Кубка Уругвая. Вместо мяча футболист Ла Луиса Брайан Кордара нечаянно попал в голову Хоакина Фернандеса.
- Удар был такой силы, что пострадавший долго не мог прийти в себя. В результате инцидента 21-летний центральный полузащитник несколько минут пролежал на газоне.
- Впоследствии он сумел пересилить боль и продолжить матч. Однако после финального свистка Хоакин Фернандес покидал поле со слезами на глазах.