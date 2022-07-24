Женская сборная Украины по борьбе заняла 2-е место по итогам турнира в Польше

В Варшаве завершился турнир Open Poland. Женская сборная Украины подтвердила, что является одной из сильнейших команд мира.

Украинки покорили польскую землю

На польских коврах украинские борчины завоевали семь наград, две из которых высшего сорта. Чемпионками Open Poland стали Соломия Винник (до 59 килограммов) и Илона Прокопенюк (до 62 килограммов), пишет 24 канал.

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"Серебро" завоевала Оксана Ливач, которая наконец вернулась на ковер после операции на ноге и восстановления. Напомним, что на Олимпиаде-2020 украинка остановилась в шаге от "бронзы" в Токио.

Еще четыре бронзовых награды принесли наши девушки – Лилия Маланчук (до 53 килограммов) Мария Винник (до 55 килограммов), Екатерина Зеленых (до 65 килограммов) и Анастасия Осняч (до 76 килограммов).

Женская сборная Украины по борьбе заняла второе место в общекомандном зачете турнира в Варшаве.



Украина на подиуме по итогам турнира / Фото из фейсбука Ассоциации спортивной борьбы Украины