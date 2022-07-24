Українки підкорили польську землю

На польських килимах українські борчині завоювали аж сім нагород, дві з яких найвищого ґатунку. Чемпіонками Open Poland стали Соломія Винник (до 59 кілограмів) та Ілона Прокопевнюк (до 62 кілограмів), пише 24 канал.

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"Срібло" здобула Оксана Лівач, яка нарешті повернулась на килим після операції на нозі та відновлення. Нагадаємо, що на Олімпіаді-2020 українка зупинилась у кроці від "бронзи" у Токіо.

Ще чотири бронзові нагороди принесли наші дівчата – Лілія Маланчук (до 53 кілограмів) Марія Винник (до 55 кілограмів), Катерина Зелених (до 65 кілограмів) та Анастасія Осняч (до 76 кілограмів).

Жіноча збірна України з боротьби посіла друге місце у загальнокомандному заліку турніру у Варшаві.



Україна на подіумі за підсумками турніру / Фото з фейсбуку Асоціації спортивної боротьби України