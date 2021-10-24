Яскраві дебютні поєдинки

Бій відбувся в андеркарді протистояння Джамел Херрінг – Шакур Стівенсон. Поєдинок за участю Ніко Алі Волша був достроково завершений.

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21-річний онук Мухаммеда Алі, який виступає у середній вазі, нокаутував Джеймса Вестлі. Вже з перших секунд поєдинку стало зрозуміло, хто буде фаворитом протистояння. Вестлі намагався викинути удар. Натомість зустрівся із потужним кулаком суперника, який став фатальним. Джеймс впав на канвас. Але відразу підійнявся на власні ноги. Хоча було видно, як складно Вестлі відходить від потужної комбінації ударів Алі.

Нокаут від Ніко Алі Волша: відео

У кутку Вестлі помахали білим рушником, що сигналізувало про відмову від продовження бою. Рефері зафіксував перемогу нокаутом у виконанні Ніко Алі Волша.

Відео з поєдинку