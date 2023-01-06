Костюк досадно проиграла Жабер: украинку провожали из корта бурными овациями

Марта Костюк 6 января встречалась с Онс Жабером в 1/4 финала WTA 500 в Аделаиде (Австралия). К сожалению, дальше идет теннисистка из Туниса.

Онс Жабер – Марта Костюк 2:0 (7:6, 7:5)

1 час 55 минут шла игра за путевку в полуфинал престижного турнира. К сожалению, поединок закончился не так замечательно для Костюка, как начался. 24 канал.

Вот так Флаг, потрепанный кровью украинцев: на Australian Open разрешили выступить россиянам

Начало матча было полностью за украинкой – три подряд выигранные гейма были за Мартой. Счет сразу стал 0:3. Дальше что-то пошло не по плану теннисистки из Украины. То ли Марта расслабилась, то ли Жабер включилась в игру. Счет с 1:4 в пользу Костюк стал 7:6. Девушки перевели игру в тай-брейк.

На этот раз Онс взяла три розыгрыша подряд, но Марта не опустила руки. В десятом розыгрыше украинка даже сравняла с 5:5. Но дальше два следующих розыгрыша стали решающими для туниски – 7:5, а по геймам 7:6 в пользу Жабер.

Вторая партия тоже началась с выигранного гейма для украинки. Но теперь игра была еще ровнее, чем на старте первого сета – 3:3, а затем 4:4, 5:5. Борьба за полуфинал была очень напряженной. Ключевой стала подача Жабер в одиннадцатом гейме, когда снова повела в счете 6:5.

К сожалению, следующая подача Костюка стала для нее проигрышной и последней на этом турнире. Жабер с брейком выиграла гейм и победила – 7:5.

Онс Жабер проходит дальше. В полуфинале WTA 500 в Аделаиде теннисистка из Туниса встретится с чешкой Линдой Носковой (7 января).

Марта Костюк показала отличную игру в Австралии. Поэтому в подтрибунное помещение после поражения от Жабер болельщики и сама соперница провожали украинку безумными аплодисментами.