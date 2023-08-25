Посвятила успех Украине: Оноприенко завоевала "бронзу" на ЧМ по художественной гимнастике – видео

В Валенсии проходит чемпионат мира по художественной гимнастике. Сборную Украины представляют на соревнованиях две спортсменки в индивидуальном турнире: Виктория Оноприенко и Полина Карика.

На главном мировом соревновании Украина не завоевывала медали в художественной гимнастике с 2019 года. Первую за 4 года награду удалось выбороть Виктории Оноприенко 24 Канал.

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Упражнения с булавами стали медальными для Украины

Украинская 19-летняя воспитанница "Школы Дерюгиных" продемонстрировала мощное выступление в упражнениях с булавами. Оноприенко поднялась на третье место пьедестала, получив за свое яркое выступление в финале 33.550 балла.

Виктория получила такую же оценку, что и вице-чемпионка болгарка Боряна Калейн, но уступила по дополнительным показателям. Первой стала немка Дарья Варфоломеев с итоговым результатом – 34,350.

Смотрите медальное выступление Виктории Оноприенко

Также украинская грация выступит в финале многоборья, куда она вышла с восьмым результатом, позволившим завоевать для Украины лицензию на Олимпийские игры в Париже-2024.

. Всего для нашей страны эта лицензия стала уже 25-й. До этого украинские спортсмены завоевали 7 пропусков на Олимпиаду в Париже по легкой атлетике, 6 по плаванию, 5 по стрельбе, 2 по прыжкам в воду, а также по одному в боксе, современном пятиборье, фехтовании и футболе.

После соревнований Виктория Оноприенко поздравила Украину с Днем Независимости и посвятила ей победу.

Смотрите милое видео от Виктории Оноприенко