С надеждой на медаль: 16-летняя Онофрийчук пробилась в финал Олимпиады-2024 по художественной гимнастике

На Олимпийских играх в Париже состоялась квалификация в личном многоборье по художественной гимнастике. Украину в турнире представляла дебютантка соревнований Таисия Онофрийчук.

В квалификационном турнире соревновались 24 гимнастки. По условиям соревнований 10 участниц с лучшим результатом выходили в финал, пишет 24 Канал.

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Замечательное выступление юной украинки

Соперницы соревновались в четырех дисциплинах: упражнениях с мячом, лентой, булавами и обручем.

Украинская гимнастка показала пятый результат в упражнениях с обручем – 34.250 балла. Настоящий фурор Таисия создала во время выполнения упражнений с мячом. Юная спортсменка получила от судей 35.250 балла. Это второй результат в этой дисциплине.

За выполнение упражнений с булавами и лентой украинка получила 33.750 и 32.500 соответственно. Суммарно Онофрийчук заработала 135.750 балла и с четвертого места вышла в финал.

Финальные соревнования в личном многоборье с художественной гимнастики состоятся в пятницу, 9 августа.

Отметим, что 16-летняя Таисия Онофрийчук проводит дебютный сезон на взрослом уровне. На чемпионате Европы 2024 украинка была девятой.